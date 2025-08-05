Названа доля немцев, которые отказались защищать страну в случае войны

Опрос показал, что большинство жителей Германии не стали бы защищать свою родину в случае военного конфликта. 59% респондентов заявили, что не стали бы брать в руки оружие, следует из данных, опубликованных изданием The Telegraph.

Как отмечает издание, «новые цифры стали головной болью для Бориса Писториуса, министра обороны Германии, который возглавляет усилия по перевооружению Германии и превращению ее в серьезную державу европейской безопасности». По словам аналитиков, лишь 16% немцев выражают готовность взять в руки оружие. 22% сообщили, что «вероятно», могут это сделать.

Ранее Германия заявляла о своем плане о вооружении для подготовки к потенциальной войне с Россией. Британский аналитик Александр Меркурис называл данные планы «нереалистичными». По его словам, эти средства будут потрачены на различные проекты и погашение долгов, повторяя ситуацию с фондом восстановления после пандемии COVID-19, когда финансирование шло не на планируемые цели.

Германия отказалась принять предложения ЕК по бюджету Евросоюза

Ранее командующий новой дивизией территориальной обороны ФРГ генерал-майор бундесвера Андреас Хенне в интервью изданию Focus online заявил, что Германия разворачивает логистические хабы НАТО на случай войны с Россией.