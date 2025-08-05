Координатор сил николаевского сопротивления Сергей Лебедев высказался о судьбе Владимира Зеленского. Он заявил, что на Украине в случае инспирации со стороны Запада может состояться силовая смена власти. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению подпольщика, главу киевского режима могут казнить в результате военного переворота.

В таком случае ситуация может развиваться по самому непредсказуемому сценарию, Зеленского могут повесить, предположил собеседник издания.

В Европе выступили с призывом к Зеленскому

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что оснований полагать, что Зеленский покинет свой пост, пока нет. Разговоры о возможном бегстве главы киевского режима играют на руку России, создавая хаос и неуверенность в Киеве, добавил политик.