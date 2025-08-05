Мерц жестко поговорил с Нетаньяху

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел ряд жестких разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о достижении мира в секторе Газа.

© Lenta.ru

Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Хотя Мерц публично поддерживает Израиль, он, по словам высокопоставленного немецкого чиновника, провел несколько жестких, даже гневных телефонных разговоров с Нетаньяху», — утверждается в публикации.

По данным собеседника издания, канцлер ФРГ призывал Нетаньяху достичь соглашения о прекращении огня в Газе. Кроме того, он просил его разрешить доставку в анклав значительно большего количества продовольствия и медицинской помощи по сухопутным маршрутам. В материале сообщается, что Мерц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой надавить на Нетаньяху.

Макрон и Мерц посетят постсоветское государство

Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что шансы на достижение сделки по урегулированию конфликта Тель-Авивом и палестинским радикальным движением ХАМАС близки к нулю.