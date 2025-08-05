Баку и Ереван подпишут меморандум 8 августа

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Представители Армении и Азербайджана 8 августа подпишут меморандум о взаимопонимании.

Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в Middle East Eye со ссылкой на региональные источники.

Церемония состоится при посредничестве США в Белом доме.

— Источники сообщили, что президент США Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания, — цитирует источник издание.

Кроме того, сторонам предстоит подписать «письмо о намерениях». В этом документе фиксируются предварительные цели государств.

Ранее стало известно, что США намерены подписать договор об аренде Зангезурского коридора на 100 лет. В данном вопросе страна преследует единственную цель — продвинуть мирные переговоры между Баку и Ереваном. Территория может достаться «влиятельной частной американской компании».

29 июля президент Армении Ваагн Хачатурян выступил с предложением об открытии коридора в Сюникской области, который соединит Азербайджан с Нахичеванской автономией.