Суд удовлетворил требования прокуроров о конфискации имущества Гуцул. Об этом сообщила ТАСС адвокат политик Наталья Байрам.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию, и предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году, а также обвинение в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Прокуроры считают, что с 2019 по 2022 год она ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование партии и получала взносы «от организованной преступной группировки».

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Глава Гагаузии отвергает все доводы стороны обвинения. Она называет дело политическим и связывает его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдавии.