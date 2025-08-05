Депутаты польского сейма посчитали фразу «Слава Украине!» слишком нацистской.

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Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в Telegram-канал «Политика Страны».

— Мы имели пример позорного забывания бандеровского и нацистского. В польском Сейме такого еще не было, как если бы кто-то крикнул «Зиг хайль», — добавил политик Роман Фриц.

Он уточнил, что лозунг выкрикнула депутат от правящей партии «Гражданская коалиция» Клаудия Яхира, уточнили в публикации.

5 июня на заседании латвийского сейма депутат Алексей Росликов осудил притеснение русскоязычных граждан и в конце своего выступления по-русски заявил: «Русский язык — наш язык». В результате большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.

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По словам официального представителя российского МИД РФ Марии Захаровой, очередная попытка властей Латвии на законодательном уровне запретить русскоязычному населению говорить на родном языке — это позор и проявление неонацизма. На данный момент Евросоюз плавно отходит от жесткого продвижения этой риторики, «потому что стало неудобно, все же в клинч вошло».