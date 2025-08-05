В США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны

В США идет процесс восстановления аэродрома, построенного в период Второй мировой войны, на острове Тиниан, который является частью Северных Марианских островов. Они не входят в состав США, но находятся под контролем Вашингтона, пишет Kyodo.

В материале подчеркивается, что речь идет о «крошечном стратегически важном тихоокеанским острове в составе Северных Марианских островов, который 80 лет назад использовался в качестве стартовой площадки для ядерных ударов США по Японии».

Согласно информации, предоставленной агентством, на аэродроме ведутся работы по восстановлению в соответствии с политикой США, направленной на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако мэр острова Эдвин Алдан сообщил агентству, что население острова, составляющее 2 тысячи человек, не желает становиться участником военных конфликтов. Жители острова выражают опасения, что в случае военного удара им будет негде укрыться, учитывая небольшие размеры острова.

США восстанавливают авиабазу, с которой бомбили Японию

Ранее американский подполковник Джеффри Фриц предложил властям США приобрести у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия Китая в регионе.