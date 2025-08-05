Израиль пытается снизить напряженность между США и Россией

Власти Израиля предпринимают активные усилия для снижения напряженности в отношениях между США и Россией. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на источники в израильском правительстве.

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По данным Kan, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично занимается работой, направленной на деэскалацию конфликта между двумя странами.

"Канцелярия премьера активно работала в течение последних нескольких недель, чтобы решить некоторые вопросы с РФ и снизить уровень напряженности между двумя странами (Россией и США)", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.

Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху.