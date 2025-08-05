Названа стоимость трудоустройства в ТЦК на Украине

На Украине стать сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК) можно только по большому знакомству или за взятку. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил координатор местных сил сопротивления Сергей Лебедев.

Собеседник отметил, что трудоустроиться туда можно за несколько десятков тысяч долларов. Лебедев уточнил, что «примерные расценки за место — до $50 тысяч (почти 4 млн рублей)».

Однако, как отметил лидер сил сопротивления, эти затраты вскоре окупаются. Работники территориальных центров комплектования (ТЦК) довольно быстро начинают получать прибыль от уклонистов от мобилизации. Этот вид деятельности на Украине стал более прибыльным, чем торговля незаконными веществами, подчеркнул Лебедев.

«Если "бусик" забирает человека и доставляет его в ТЦК, то ему, чтобы уйти до медкомиссии, нужно выложить на стол $2–3 тысячи (160–245 тысяч рублей. — прим. ред.). Люди начинают звонить родственникам, привлекать все возможности, чтобы выйти», — отметил Лебедев.

FT: на Украине растет недовольство по отношению к ТЦК

Ранее житель Хмельницкого на Украине напал с ножом на сотрудника ТЦК и полицейского, чтобы избежать мобилизации. Инцидент произошел после остановки мужчины для вручения повестки.