Соединенные Штаты должны немедленно отказаться от планов по смене власти в Российской Федерации, пишет American Conservative (AC).

Американская политическая элита должна отказаться от подобных безответственных фантазий о смене власти, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, подобные планы лишь навредят самим Соединенным Штатам, так как Российская Федерация гораздо сильнее государств, в которых Вашингтон смог добиться государственных переворотов.

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