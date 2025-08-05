Башкана Гагаузии Евгению Гуцул доставят в тюрьму для отбывания наказания сразу из зала суда. Об этом заявила ее адвокат Наталья Байрам, передают РИА Новости.

Ранее суд приговорил Гуцул к семи годам заключения. По словам адвоката, "приговор будет приведен в исполнение немедленно".

Гуцул вменяется якобы незаконное финансирование политической партии "Шор". Лидер Гагаузии считает суд несправедливым и политически мотивированным. Ее адвокаты перед заседанием суда указали, что "было допущено множество злоупотреблений".