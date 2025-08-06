В Молдавии рассказали о фактически оставшемся без матери младшем сыне главы Гагаузии

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Депутат молдавского парламента от блока «Победа» Марина Таубер рассказала, что младший сын главы Гагаузии Евгении Гуцул имеет проблемы со здоровьем, он фактически остался без матери. Ее слова приводит РИА Новости.

В Молдавии рассказали об оставшемся без матери младшем сыне главы Гагаузии
© Global Look Press

«Оставили двух несовершеннолетних детей без мамы. И это не то что бесчеловечно, это — незаконно. Ее не имели права арестовать», — заявила парламентарий.

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Она выразила мнение, что приговор был вынесен под давлением европейских стран, и назвала это вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

5 августа суд в Молдавии приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Ее и соратницу Гуцул Светлану Попан признали виновными в нарушениях финансирования избирательной кампании.