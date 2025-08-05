Премьер Индии отправляет в Москву советника на фоне угроз Трампа

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал 7 августа посетит Москву для проведения ряда встреч. Визит проходит на фоне беспрецедентного давления со стороны президента США Дональда Трампа, угрожающего Нью-Дели повышением пошлин за закупку российской нефти.

Как сообщил источник ТАСС, у Довала "запланирован ряд встреч". Ранее индийские СМИ сообщали, что цель визита — укрепление двусторонних отношений. Ожидается, что вслед за советником по нацбезопасности в Россию прибудет и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшан.

Визиты индийских чиновников проходят на фоне обострения отношений с США. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что "существенно повысит" пошлины на индийский экспорт. Он обвинил Индию в том, что она "закупает огромное количество российской нефти, а затем продает большую часть на открытом рынке с большой прибылью".

Это предупреждение прозвучало незадолго до 8 августа — крайнего срока, установленного Трампом для достижения перемирия между Россией и Украиной. Администрация США угрожает вторичными санкциями странам, которые, по ее мнению, помогают российской экономике.

В Индии призвали дать отпор нападкам Трампа из-за российской нефти

В ответ МИД Индии назвал нападки Вашингтона "неоправданными и неразумными", указав, что Нью-Дели будет защищать свои национальные интересы.