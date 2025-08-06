Названа ключевая причина визита Уиткоффа в Россию

Администрация президента США Дональда Трампа направила специального посланника Стива Уиткоффа в Россию, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, глава Белого дома оказывает давление на своего спецпосланника, чтобы тот добиться от Москвы прекращения боевых действий на Украине до 8 августа — крайнего срока, после которого Трамп обещал ввести против России санкции.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

28 июля президент США заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней.

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