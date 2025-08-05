Обзор иноСМИ: кредит на закупку оружия для Украины и предсказание «живого Нострадамуса»

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Экс-главком НАТО посоветовал Трампу молчать о «высших хищниках» океана

Президенту США Дональду Трампу стоит сосредоточиться на экономическом давлении на Россию и держать в секрете данные об американских атомных подлодках, так как информация о них - «это не то, о чем сообщают в социальных сетях». Об этом в своей статье для Bloomberg заявил адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО Джеймс Ставридис.

По его мнению, американскому лидеру «стоит игнорировать» заявления замсекретаря Совбеза России Дмитрия Медведева, после спора с которым он сообщил о перемещении американских подлодок ближе к России, и «сосредоточиться на оказании давления на российскую экономику». «Я люблю говорить, что эти грозные корабли - высшие хищники океана. И их местонахождение всегда держится в секрете. (…) Каким бы ни был соблазн перебросить атомные подлодки, американские «убийцы глубин» не являются тем средством, которое заставит [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров», - уверен Джеймс Ставридис.

Украина попросила у Польши кредит на закупку оружия

Киев намерен взять в кредит у Варшавы 120 миллионов евро для приобретения продукции польской оборонной промышленности, в первую очередь ПЗРК «Перун». Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги пишет интернет-портал Interia.

По его словам, вопрос о займе был поднят в ходе встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским. «Польские «Перуны» очень эффективны, они проверены на поле боя, и мы готовы их купить. (...) Мы готовы покупать продукцию военной промышленности в Польше», - подчеркнул Сибига.

Эрдоган намерен посетить Киев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Киев в ближайшие дни по приглашению украинской стороны. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Turkiye.

По данным источников издания, турецкий лидер намерен принять приглашение Владимира Зеленского и это уже «вызвало широкий резонанс в дипломатических кругах».

«Повестка визита включает как соглашение о свободной торговле, так и продолжение усилий по поиску мирных путей завершения конфликта», - отмечается в статье.

Россия ведет битву за африканские СМИ

Решение президента США сократить финансирование радиостанции «Голос Америки»* (внесена в список иностранных агентов), которую он обвинил в распространении антиамериканской пропаганды, и ее уход из Эфиопии, создали информационный вакуум в стране, который активно заполняют китайские и российские СМИ. Об этом пишет британское издание The New European.

В частности, «Академия RT» провела учебный курс по журналистике в Аддис-Абебе, а телеканал Sputnik открыл в городе продюсерский центр, который будет не только корреспондентским бюро, но и «основной платформой российских СМИ на континенте». Эфиопская журналистка, основательница и издатель Addis Standard Цедале Лемма констатировала, что это «отличный медиапроект, хорошо финансируемый и поддерживаемый правительством», упрекнув Запад в том, что там «молча наблюдают» за усилением российского влияния в Африке.

«Живой Нострадамус» предсказал контакт с внеземной цивилизацией

Бразильский провидец Атос Саломе (Athos Salomé), которого называют «живым Нострадамусом», заявил о том, что за Землей ведется наблюдение с «космического корабля, замаскированного под звезду», и предсказал контакт со внеземной цивилизацией уже в этом году. Об этом пишет Daily Mail.

Саломе известен тем, что ранее точно предсказал пандемию COVID-19, глобальный сбой Microsoft, а также смерть королевы Великобритании Елизаветы II. Провидец уверен, что космический объект 3I/ATLAS является инопланетным кораблем, который отправлен «для наблюдения за прогрессом или упадком человеческой цивилизации».

*входит в список иностранных агентов.