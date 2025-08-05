Депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время ввести новый пакет санкций против Российской Федерации, однако их реальная цель — не столько нанести ущерб Москве, сколько создать рычаги давления на Киев.

В своем телеграм-канале депутат спрогнозировал, что это может произойти "8 августа или около этой даты". По его мнению, эффективность таких санкций против России будет сомнительной.

"Да и не в этом их цель, а в том, чтобы создать “второй полюс” - возможность давления на Украину", — написал Дубинский.

Он считает, что Белый дом намерен максимально широко осветить введение антироссийских санкций, чтобы затем перейти к давлению на Киев. Таким образом, по логике депутата, администрация США сможет избежать упреков в однобокости своих действий.

Трамп потребовал от России и Украины заключить мир до 8 августа

"Да так, чтобы никто не сказал, что Трамп действует однобоко", — заключил Александр Дубинский.

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