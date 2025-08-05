В Индии призвали дать отпор нападкам Трампа из-за российской нефти

Индии нужно открыто выступить против нападок со стороны президента США Дональда Трампа, который стремится надавить на страну, пытаясь ограничить покупку нефти из России.

С таким призывом выступил депутат оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Маниш Тевари, его слова приводит агентство ANI.

«Пренебрежительные заявления Трампа оскорбляют достоинство и самоуважение 1,4 миллиарда индийцев. Я надеюсь, что правительство нашей страны проявит решимость и мужество и даст отпор этому джентльмену», — отметил политик.

Тевари добавил, что пришло время для Индии открыто выступить против «постоянных издевательств и запугиваний» со стороны новой американской администрации.

Ранее Трамп пригрозил, что скоро серьезно повысит пошлины, которые взимаются с индийских товаров, поставляемых на американский рынок. Это будет ответом на большие закупки Индией российской нефти.

Нефть резко дорожает из-за Трампа

Отвечая на заявления американского лидера, официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал указал на то, что нападки Вашингтона на Нью-Дели являются необоснованными. Он отметил, что Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.