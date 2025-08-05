Владимира Зеленского «лихорадит», так как он понимает, что вряд ли сможет удержаться у власти на Украине и ему готовят замену.

Об этом в своем YouTube-канале рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания», - уверен Филиппо.

По его мнению, именно с этим связано усиление авторитарных тенденций на Украине, так как Зеленского, понимающего, что ему придется уйти, «лихорадит».

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. При этом президент США Дональд Трамп уже заявил о необходимости выборов на Украине.

Стало известно о сборе материалов для трибунала над Зеленским

А в конце июля Служба внешней разведки РФ сообщила, что на тайной встрече Вашингтон и Лондон решили заменить Владимира Зеленского на экс-главкома Вооруженных сил Украины, нынешнего украинского посла в Великобритании Валерия Залужного.