Президент Украины Владимир Зеленский должен принять условия урегулирования конфликта, которые изложил российский лидер Владимир Путин.

Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети X.

«Это условия, которые Киев должен принять. Они позволяют Украине выжить», — подчеркнул эксперт.

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Кошкович призвал Зеленского принять предложение со стороны России, поскольку это входит в интересы самой Украины. Он пояснил, что условия для украинской стороны «в дальнейшем будут только хуже».