Евросоюз рассматривает возможность введения новых ограничительных мер в отношении Китая из-за подозрений в поставках деталей для беспилотников России, сообщил изданию Politico европейский дипломат.

Европейский союз готовит санкции против Китая за предполагаемую поставку комплектующих для российских беспилотников и поддержку спецоперации на Украине, передает ТАСС.

Как сообщил европейский дипломат изданию Politico, после августа ЕС планирует добиваться введения ограничительных мер и рассчитывает на диалог с Пекином.

Китай остался недоволен ЕС из-за санкций против своих компаний

Дипломат подчеркнул: «После августа мы будем добиваться введения санкций. Мы хотим диалога и конкретных действий».

Ранее Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций против Китая. Евросоюз готовится к жестким переговорам с КНР по торговым вопросам.