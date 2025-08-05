В США сочли бесполезными угрозы Трампа атомными подлодками

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России об отправке двух атомных подводных лодок являются рискованными и бесполезными.

Такое мнение выразила старший научный сотрудник по ядерной безопасности в Совете по международным отношениям Эрин Дамбахер, ее слова приводит The Hill.

«Я не вижу в этих словах больших преимуществ или выгод, учитывая, что русские очень хорошо знают, что у нас на протяжении десятилетий есть подводные лодки с ядерным оружием, которые могут нацеливаться на то, что для них важно», — указала эксперт.

По словам Дамбахер, подобные заявления Трампа несут в себе «больше риска, чем пользы». Кроме того, она выразила сомнение, что американский лидер сможет таким образом повлиять на Россию.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что атомные подлодки США несут боевое дежурство и без заявлений американских политиков. Он отметил, что в ядерной войне не может быть победителей и это является основным постулатом для Кремля.