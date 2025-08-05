Украину разделят: кто претендует на ее территории

Украина будет разделена на три или четыре части. Как сообщает aif.ru, такой прогноз сделал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, Россия должна будет получить всю левобережную Украину, включая Новороссию. Венгрия может заполучить Закарпатскую область — там исторически проживают множество венгров. Западная часть, в том числе Львов и Ивано-Франковск и другие ближайшие регионы отойдут Польше. Киев сохранит лишь небольшую территорию вокруг себя.

«Скорее всего, само название Украина тоже исчезнет. Что-то центральное останется, Киев и несколько правобережных областей, если мы, конечно, Киев не заберем. Назовем это государство условно "Киевское княжество". Скорее всего, оно будет называться как-то по-другому», — сказал Перенджиев.

Вассерман оценил возможность раздела Украины

Ранее ученый, исследователь исторических циклов Григорий Кваша предположил, что после окончания спецоперации пройдет «реструктуризация Украины». Остатки территории разделят на три части: «какую-нибудь Рутению, Слобожанщину и еще что-нибудь».