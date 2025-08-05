В США рассказали о цели визита Уиткоффа в Россию

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Москву с целью убедить президента России Владимира Путина «согласиться на прекращение огня» на Украине.

Об этом пишет американская газета The Hill.

«Ожидается, что Стив Уиткофф… прибудет в Москву на этой неделе, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня. Если это не удастся, сторонники Украины надеются, что Трамп введет «вторичные пошлины» для стран, импортирующих российскую нефть», — говорится в сообщении издания.

4 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что визит Уиткоффа в Россию запланирован на середину текущей недели: он может состояться в среду или в четверг.

В США оценили возможности поддержки Украины

В ходе прошлых визитов в Россию Уиткофф встречался с российскими дипломатами и лично с Путиным. Это привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин против РФ и ее торговых партнеров, если конфликт не будет урегулирован за 10–12 дней.