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© PETE MAROVICH/EPA/TACC

ВСУ в Очакове тренировали инструкторы из Великобритании, Германии и Франции

Инструкторы из Великобритании, Германии и Франции проводили подготовку украинских военных для десантных операций на Тендровской и Кинбурнской косах в Очакове. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские силы также используют западное оборудование и вооружение, поставляемое из Европы.

В то же время российская армия продолжает укреплять оборону в регионе, предотвращая попытки высадки украинских сил.

В аппарате главы Пентагона хотели отстранить координатора от Белого дома

В аппарате министра обороны США Пита Хегсета возник конфликт из-за попытки отстранить от работы в Пентагоне представителя Белого дома, контролирующего вопросы найма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Врио руководителя аппарата министра обороны Рикки Бериа не смог добиться увольнения Мэттью Макнитта, что вызвало вмешательство администрации США и блокировку его инициатив.

Представители Белого дома и Пентагона опровергли эти сведения, назвав их спекуляциями и подчеркнув поддержку текущей политики по укреплению вооруженных сил.

Хаб для российского газа в Болгарии привлек инвесторов из США

Американские инвесторы проявляют интерес к расширению болгарского подземного газохранилища "Чирен", которое играет важную роль в транспортировке российского газа в Восточную Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

При этом ведущая группа переговоров возглавляется финансистом Стивеном Линчем, ранее пытавшимся восстановить работу газопровода "Северный поток - 2".

Расширение "Чирен" может стать ключевым фактором для стран региона при решении вопроса о продолжении закупок российского газа после 2027 года.

США ускорят программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы РФ

США планируют ускорить разработку ядерных реакторов для установки на Луне в ответ на инициативы России по созданию собственной лунной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.

В директиве агентства NASA указано, что первая страна, построившая АЭС на Луне, сможет объявить запретную зону и значительно ограничить возможности США. В связи с этим NASA начнет поиск подрядчика для создания 100-киловаттного ядерного реактора, который планируется запустить в космос к 2030 году.

Высокопоставленный представитель NASA заявил, что речь идет о победе во второй космической гонке.

Удары ВС РФ существенно сократили число штурмовых групп ВСУ под Сумами

Удары ВС РФ по скоплениям сил украинских войск значительно уменьшили количество штурмовых групп на сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

В российских силовых структурах подчеркнули, что грамотные действия бойцов "Севера" разрушили наступательный потенциал врага и сократили численность штурмовых подразделений.

По данным источников, на сумском и харьковском направлениях задействованы более 40 бригад и полков ВСУ, а прибывшие туда солдаты часто сталкиваются с жесткими боями и тяжелыми потерями.