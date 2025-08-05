Показал силу: ответ Путина на американские подлодки у берегов РФ возмутил Японию

Глава Белого дома Дональд Трамп после перепалки с экс-президентом России Дмитрием Медведевым в соцсетях приказал отправить две атомные подводные лодки в близлежащие к РФ районы, и недавно он подтвердил, что субмарины прибыли в район назначения. Реакция Кремля не заставила себя ждать.

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«В ответ на перемещение подводных лодок президентом США Дональдом Трампом ближе к России Путин начал военные учения с Китаем, что стало мрачной демонстрацией их союзнической силы», – пишет автор британского издания.

В статье говорится, что военно-морские учения начались вблизи Владивостока, ключевого российского порта в Тихоокеанском регионе. В трехдневных маневрах задействованы четыре китайских военных корабля, в том числе эсминцы с ракетным вооружением «Шаосин» и «Урумчи». Программа учений предусматривает совместные действия по борьбе с подводными лодками, отражению воздушных и ракетных атак, имитацию морских сражений, а также последующее патрулирование акватории Тихого океана военно-морскими силами.

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Британские аналитики полагают, что посредством этих учений Путин демонстрирует Соединенным Штатам мощь России и ее ключевого союзника – Китая. Данные маневры рассматриваются как ответ на заявления Трампа об отправке подводных лодок к российским берегам.

«Несмотря на предварительное планирование, учения начались вскоре после заявления Трампа о направлении подводных лодок с ядерным оружием к российским водам, последовавшего за его конфликтом с Медведевым в социальных сетях», – отмечают британские источники.

Несмотря на заявления России и Китая об отсутствии направленности военного сотрудничества против третьих стран, Япония выразила протест в связи с проведением маневров. Токио подчеркнул, что углубление стратегической координации между Пекином и Москвой вызывает серьезную обеспокоенность, пишет АБН24.

Напомним, в Германии удивились реакцией Кремля на подлодки США возле российских вод.