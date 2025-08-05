Постпред при НАТО в США назвал новый «очевидный» шаг против России

Новые санкции против России и стран, закупающих у нее нефть, станут «очевидным» следующим шагом со стороны США в попытке прекратить огонь на Украине. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне», — отметил Уитакер в интервью Bloomberg.

Он добавил, что несмотря на адаптацию России к западным ограничениям, президент США Дональд Трамп намерен усилить давление, чтобы создать условия для прекращения огня между Москвой и Киевом.

В США сообщили о лимите поставок оружия Украине

Ранее издание Global Times писало, что Бразилия и Индия не планируют прекращать закупки российской нефти, несмотря на давление Трампа. По данным источника, индийские потребители получат выгоду от более дешевой российской нефти и продолжат ее импорт.

В июле Трамп заявил о сокращении срока для достижения перемирия между Россией и Украиной с 50 до 10–12 дней из-за отсутствия прогресса. Если соглашения не будет, Вашингтон готов ввести 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против покупателей российской нефти. Российская сторона неоднократно подчеркивала свою устойчивость к санкциям: по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страна выработала «иммунитет» к подобным мерам.