Стало известно о невыполнении США обязательств перед Украиной

США не выполнили обязательства перед Украиной по поставке радиотехники на 318 миллионов долларов по контрактам с оборонной компанией L3Harris. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

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Отмечается, что с февраля 2022 года США заключили с компанией 15 контрактов на общую сумму 669,54 миллиона долларов. На данный момент невыполненными остаются 47,5 процента от всей стоимости соглашений (318,14 миллиона долларов).

В США сообщили о лимите поставок оружия Украине

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что количество оружия, которое Украина может получить от США в рамках закупок через европейских союзников Вашингтона, ограничено.