Политолог усомнился в способности Трампа начать войну с Россией

Даже при наличии подобного намерения у президента США Дональда Трампа нет возможности начать военный конфликт с Россией. Такое мнение высказал Александр Перенджиев, доцент РЭУ имени Плеханова и военный политолог.

«Третья мировая не сможет начаться из-за ссоры Медведева и Трампа. В США выстроена система власти, где у президента нет полномочий править единолично. Особенно это было видно в первый его срок, когда Трампу в принятии внешнеполитических решений активно препятствовал Конгресс. А сейчас его курс устраивает большую часть истеблишмента», – отметил он.

Перенджиев считает, что словесная перепалка в интернете между заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и американским президентом Дональдом Трампом не станет причиной новой глобальной войны.

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Эксперт также уточнил, что резкие высказывания Медведева в адрес Трампа являются реакцией на заявления, исходящие от западных стран, в том числе и от главы Белого дома, передает «Life.ru».

Напоминаем, ранее на Украине заявили, что Трамп дал России последний шанс на мир. Между тем агентство Bloomberg рассказало, что нетерпение Трампа может сыграть на руку Путину в украинском конфликте.