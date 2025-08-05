Оуэнс: Макрон обещал Трампу помочь с Украиной в обмен на молчание о Брижит

Президент Франции Эммануэль Макрон просил американского лидера Дональда Трампа повлиять на журналистку Кэндис Оуэнс, чтобы она прекратила говорить о прошлом Брижит. Об этом сама Оуэнс рассказала журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано в YouTube.

По словам американки, после переговоров в Белом доме ей позвонил один из приближенных Трампа и попросил прекратить расследование, связанное с Брижит. В частности, больше не поднимать тему ее трансгендерности* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

По словам Оуэнс, в феврале 2025 года ей звонил и сам президент США.

"Он казался очень растерянным. Он сказал, что был сбит с толку, когда президент Франции отозвал его в сторону, чтобы поговорить не о конфликте между Украиной и Россией, а спросить, знает ли он некую Кэндис Оуэнс", - привела подробности журналистка.

Ранее Оуэнс опубликовала в соцсетях документальный фильм из восьми серий, в котором утверждалось, что "вторая половинка" французского лидера - сменивший пол мужчина.

Трампа обвинили в унижении Макрона

Пассия Макрона - трансгендер*, которого до смены пола звали Жан-Мишель Тронье.

Свои слова американка подкрепила доказательствами в виде фото Брижит и видеозаписей.

Сериал Оуэнс стал хитом, его посмотрели более двух миллионов человек.

Это взбесило Макрона и Брижит, которые через адвокатов неоднократно пытались надавить на журналистку. В конце июля они подали судебный иск против Оуэнс. Документ объемный - 218 страниц. Чета заявляет о систематической лжи и фактах, которые сильно ударили по репутации Эмманюэля и его супруги.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.