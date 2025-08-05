Экс-посол Франции: Трамп ультиматумами в адрес России загнал себя в ловушку
Президент США Дональд Трамп загнал себя в ловушку, выдвигая ультиматумы в отношении России, считает бывший посол Франции в России Сильви Берманн.
"Он загнал себя в ловушку, установив новый, более короткий срок урегулирования", - сказала она (цитата по ТАСС).
Дипломат отметила, что Трамп не оставил себе времени всерьез обдумать сложившуюся ситуацию и теперь ищет решение, "позволяющее сохранить лицо".
Отправка спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву, по мнению Берманн, призвана дать Вашингтону немного времени, чтобы не приводить ультиматум в исполнение.
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Трамп ранее заявил, что Уиткофф посетит Россию "в начале августа". СМИ писали, что визит запланирован на 6 августа, а 8 августа, как ожидается, истекает срок ультиматума США в отношении урегулирования конфликта на Украине.
14 июля Трамп пообещал, что Вашингтон введет пошлины в отношении России, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Однако 28 июля американский президент заявил, что сократит этот срок до 10 дней.
В Москве отмечали, что разговор на языке ультиматумов неприемлем.