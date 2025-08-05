Минэнерго Румынии объявило ЧС из-за азербайджанской нефти

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Министерство энергетики Румынии объявило чрезвычайную ситуацию (ЧС) кризисного уровня из-за поставки 92 тысяч тонн загрязненной нефти из Азербайджана. Об этом говорится на сайте Минэнерго.

Минэнерго Румынии объявило ЧС из-за азербайджанской нефти
© Global Look Press

Отмечается, что информацию об инциденте сообщила компания OMV Petrom. По ее данным, загрязненная органическими хлоридами нефть была загружена в период с 16 по 18 июля в порту Джейхан (Турция).

«Кроме того, после проведенных анализов компания Petrom приняла решение об отказе в погрузке очередной партии объемом 92 тыс. тонн. Таким образом, 184 тыс. тонн импортной сырой нефти стали недоступны для поставок на НПЗ Petrobrazi», — сообщили в Минэнерго.

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Ранее сообщалось, что две компании обвинили Азербайджан в том, что нефть, которую поставляют по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC), загрязнена топливом с органическими хлоридами, которые используют для увеличения добычи сырья.