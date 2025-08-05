Минэнерго Румынии объявило ЧС из-за азербайджанской нефти

Министерство энергетики Румынии объявило чрезвычайную ситуацию (ЧС) кризисного уровня из-за поставки 92 тысяч тонн загрязненной нефти из Азербайджана. Об этом говорится на сайте Минэнерго.

Отмечается, что информацию об инциденте сообщила компания OMV Petrom. По ее данным, загрязненная органическими хлоридами нефть была загружена в период с 16 по 18 июля в порту Джейхан (Турция).

«Кроме того, после проведенных анализов компания Petrom приняла решение об отказе в погрузке очередной партии объемом 92 тыс. тонн. Таким образом, 184 тыс. тонн импортной сырой нефти стали недоступны для поставок на НПЗ Petrobrazi», — сообщили в Минэнерго.

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Ранее сообщалось, что две компании обвинили Азербайджан в том, что нефть, которую поставляют по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC), загрязнена топливом с органическими хлоридами, которые используют для увеличения добычи сырья.