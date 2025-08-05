Минюст США расследует якобы вмешательство РФ в американские выборы 2016 года

Министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало расследование с привлечением группы экспертов с целью изучения обвинений, выдвинутых в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, известного как «Рашагейт». Об этом сообщает телеканал Fox News Digital со ссылкой на свои источники.

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По информации вещателя, поводом для начала расследования послужило получение уголовного обращения от директора Национальной разведки Тулси Габбард. В данном обращении содержатся сведения о предполагаемом заговоре, целью которого было связать президента Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Fox News Digital сообщает, что генеральный прокурор Пэм Бонди дала указание своим сотрудникам принять меры на основании данного обращения, что привело к формированию группы экспертов.

Трамп пообещал наказать виновных во вмешательстве в выборы 2016 года

До этого ЦРУ опубликовало отчет о многочисленных нарушениях при составлении доклада о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году с целью помочь Дональду Трампу. По данным организации, доклад мог быть политически мотивированным.

Ранее разведка США не подтвердила стремление России повлиять на исход выборов-2016.