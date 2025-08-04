СМИ: США могут сблизиться с РФ в Арктике

США, не желая терять влияние в Арктике, могут сблизиться с Россией. Об этом пишет Foreign Policy.

В издании напомнили, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести против России 100% пошлины, если она в течение десяти дней не заключит сделку по Украине. Это демонстрирует готовность Вашингтона бросить вызов Москве, однако такая позиция сопряжена с серьезными рисками.

«Ограниченность этой политики становится очевидной, если взглянуть за рамки текущей войны на Украине и обратить внимание на одно из важнейших — и при этом игнорируемых — стратегических направлений в мире: Арктику», — говорится в тексте.

В Foreign Policy указали, что данный регион уже давно стал ареной конкуренции стран за доступ к нефти, газу, возможностям освоения и морским путям. И в последнее время она только усилилась, но доминирующим игроком, который контролирует около 53% территории Арктики, остается Россия. При этом теперь на регион также стал претендовать Китай.

«Политика США, направленная на еще большую — а возможно, и полную — изоляцию России, может ускорить китайско-российскую координацию в Арктике, подрывая баланс сил на ключевых маршрутах и угрожая северным союзникам — Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии и Швеции. Чтобы сохранить долгосрочное влияние Вашингтона в Арктике и противостоять растущей напористости Пекина, стратегия избирательного сотрудничества с Москвой окажется эффективнее, чем курс на максимальную конфронтацию, выбранный администрацией Трампа», — уверены в издании.

Таким образом авторы статьи считают, что США, несмотря на усиление давления на Россию по Украине, будут укреплять сотрудничество с РФ в Арктике, чтобы сдержать амбиции Китая в регионе.