Стало известно о планах Трампа добавить золота на потолок Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

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«Трамп курирует некоторые улучшения в Овальном кабинете, включая добавление золота на потолки», — заявил он.

Трамп ранее высказался о ситуации вокруг слабого отчета по американскому рынку труда, после публикации которых в конце прошлой недели он уволил руководителя Бюро трудовой статистики Эрику МакИнтарфер, которую назвал «политической назначенкой Байдена».

По словам главы США, отчет был сфальсифицирован в пользу радикальных левых демократов, чтобы скрыть реальные успехи действующей власти.

До этого сообщалось, что американский лидер выдвинет следующего кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие дни.

Он неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла на фоне отказа ФРС снижать базовую процентную ставку.