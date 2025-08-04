США потребуют большой залог для получения виз

Госдеп Соединенных Штатов подготовил планы по введению залога на сумму до $15 тыс. для ряда претендентов на получение туристических и деловых виз, пишет «Россия-1».

По данным портала, речь идет о 12-месячной пилотной программе для гостей из стран со значительным уровнем превышения срока пребывания в США.

Таким образом, заметили журналисты, ведомство возобновило инициативу, выдвинутую первой администрацией Дональда Трампа в ноябре 2020 года.

В рамках инициативы требовался залог в $15 тыс. для туристов и деловых путешественников из двух десятков стран, в основном из Африки.

Новое уведомление федерального реестра о пилотной программе планируется опубликовать на Travel.State.Gov 5 августа. На сайте также будет размещен перечень стран, по отношению к гражданам которых будет применять программа.

Кроме того, денежный залог придётся заплатить тем, кто при обращении за деловой или туристической визой предоставляет в консульство недостаточно информации о себе.

Вся сумма вернётся человеку после своевременного выезда из Соединенных Штатов.

Напомним, что в феврале Трамп объявил о «Золотой карте» для инвесторов, что вложат $5 млн. Эта карта дает привилегии, аналогичные «Грин-карте», в том числе путь к гражданству США.

Также глава США потребовал создать новый онлайн-реестр нелегальных мигрантов, который заставит людей без документов предоставлять личную информацию, иначе им грозят штрафы и арест.