«Срок приближается»: Трамп и Стубб обсудили ультиматум

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе которого обсуждались две ключевые темы: приближающийся крайний срок ультиматума по Украине и возможное сотрудничество в строительстве ледоколов. Об этом финский лидер сообщил в своей социальной сети X (бывший Twitter).

"Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом", - написал Стубб.

По его словам, в ходе разговора обсуждался конфликт на Украине. Стубб отметил, что срок прекращения огня, установленный Трампом, приближается.

Также Стубб от лица Финляндии поддержал все усилия для обеспечения немедленного прекращения огня на Украине.

При этом он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе необходимо в ходе переговоров установить прочный и справедливый мир.

Второй важной темой стала давняя озабоченность Трампа серьезным отставанием США от России по численности ледокольного флота. Стубб отметил, что Финляндия, обладающая необходимым опытом, готова помочь Вашингтону в строительстве новых ледоколов. На данный момент у США всего два ледокола, в то время как арктический флот России насчитывает 42.