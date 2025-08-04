Конгрессвумен призвала Белый дом остановить помощь Украине

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала президента США Дональда Трампа остановить военную помощь Украине. Об этом она написала в социальной сети X.

По мнению конгрессвумен, вместо повышения пошлин для Индии, Трампу необходимо перестать выдавать гражданам этой страны особые визы для найма на работу, а также остановить финансирование ВСУ. Таким образом Тейлор-Грин прокомментировала слова Трампа о новых пошлинах.

«Вместо этого перестаньте выдавать индийцам визы H1-B, которые заменяют американские рабочие места, и прекратите финансировать и поставлять оружие для войны Обамы, Байдена, неоконсерваторов между Украиной и Россией», — написала она.

Ранее Трамп предупредил Индию о значительном повышении пошлин за перепродажу нефти из России.