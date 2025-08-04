Скончалась первая женщина-глава МИ-5 Стелла Римингтон

Стелла Римингтон, первая женщина-директор MI5 и первый публично названный руководитель этого разведывательного агентства, скончалась в возрасте 90 лет «в окружении любимой семьи и собак», пишет The Guardian.

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Стелла Уайтхаус, родившаяся в 1935 году, переехала из Лондона в Барроу-ин-Фернесс в возрасте четырёх лет и помнила, как этот портовый город неоднократно бомбили во время войны.

В 1958 году она завершила обучение по специальности «Управление архивами» в Ливерпульском университете, год спустя стала архивариусом в окружном архиве в Вустере, в 1963 году вышла замуж за Джона Римингтона.

В 1969 году она поступила в MI5 на должность машинистки, в дальнейшем занимала различные посты, боролась с подрывной деятельностью и терроризмом.

В 1992 году Римингтон была назначена главой ведомства и занимала эту должность до своего ухода со службы в 1996 году. Она не только была первой главой контрразведки, названной публично, но и произвела общественный фурор, став первой женщиной в мире на посту главы разведслужбы.

Вместе с тем, пояснили журналисты, снимки с ней нигде не публиковались, единственным доступным изображением была размытая фотография, где она была на улице в характерном плаще.

Под ее руководством МИ-5 занималась, в частности, борьбой с терроризмом в Северной Ирландии, где на тот момент продолжался конфликт между ирландскими республиканцами и лоялистами.

После ухода на пенсию Римингтон опубликовала несколько книг о работе разведки. выпустила автобиографию «Открытый секрет».

В одной из своих книг, «Rip Tide», опубликованной в 2011 году, она раскритиковала американских чиновников, которые полагали, что «Аль-Каиду» можно заставить подчиниться с помощью бомбардировок.

В своём первом интервью газете Guardian Римингтон призналась, что её тянуло к миру шпионажа, несмотря на то, что, когда она начала работать в агентстве, «там были все эти парни в твидовых костюмах с трубками».

«Я всё ещё считала, что суть холодной войны, шпионы и всё такое — это весело. Знаете, ходить и прослушивать телефоны людей, вскрывать их почту и всё такое», — пояснила Римингтон.

Предположительно, именно она стала прототипом главы британской разведслужбы MИ-6 в фильмах о Джеймсе Бонде, которую сыграла британская актриса Джуди Денч.