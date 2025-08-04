ХАМАС согласился урегулировать конфликт и освободить заложников

Движение ХАМАС открыто для переговоров о всеобъемлющем соглашении по Газе, которое положит конец войне в палестинском анклаве и освободит всех удерживаемых заложников, сообщает газета The National.

По данным источников издания, проект всеобъемлющего соглашения обсуждается между Израилем и США с одной стороны, и США и посредниками из Катара и Египта с другой.

Контакты осуществляются, как дистанционно, так и посредством личных встреч в Каире и Дохе. Однако источники не раскрывают содержание обсуждений, за исключением того, что они, как ожидается, будут завершены во время предполагаемого 60-дневного перемирия в ходе почти 22-месячной войны.

Представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сообщил 2 августа в Израиле семьям заложников, что он работает с израильским правительством над планом, который позволит эффективно положить конец войне.

Тем временем, портал cbc.ca отмечает, что ХАМАС заявил о готовности сотрудничать с Красным Крестом. Представители движения уточнили, что любая координация с организацией зависит от постоянного открытия Израилем гуманитарных коридоров и прекращения авиаударов во время распределения помощи.