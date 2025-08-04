Лидер партии Макрона захотел переименовать ее и отдалиться от президента

Бывший премьер-министр Франции и генеральный секретарь президентской центристской партии «Ренессанс» Габриэль Атталь захотел переименовать ее. Об этом сообщила радиостанция France Info.

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Уточняется, что чиновник разослал членам партии письмо с предложением высказаться относительно будущего этой политической силы и, в частности, ее названия.

По информации радиостанции, политик «считает наименование "Ренессанс" (Renaissance - "Возрождение") слабым брендом».