Guardian: у Трампа могут наблюдаться когнитивные проблемы
Поведение президента США Дональда Трампа в ходе публичных выступлений и перескакивание с темы на тему в беседе с журналистами могут быть признаками когнитивных проблем, пишет The Guardian со ссылкой на слова преподавателя психологии Корнеллского университета Гарри Сигала.
«Сам того не замечая, он просто переключает темы, не контролируя себя, не излагая мысль связно», — заявил Сигал.
Отмечается, что, в частности, рассказывая об исполнении предвыборных обещаний, Трамп переключился на тему подачи воды в дома.
Ранее в Белом доме сообщили, что у Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность по итогам обследования.