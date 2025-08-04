Guardian: у Трампа могут наблюдаться когнитивные проблемы

Поведение президента США Дональда Трампа в ходе публичных выступлений и перескакивание с темы на тему в беседе с журналистами могут быть признаками когнитивных проблем, пишет The Guardian со ссылкой на слова преподавателя психологии Корнеллского университета Гарри Сигала.

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«Сам того не замечая, он просто переключает темы, не контролируя себя, не излагая мысль связно», — заявил Сигал.

Отмечается, что, в частности, рассказывая об исполнении предвыборных обещаний, Трамп переключился на тему подачи воды в дома.

Ранее в Белом доме сообщили, что у Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность по итогам обследования.