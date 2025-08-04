В Дании зоопарк попросил людей отдать домашних животных на корм хищникам

Зоопарк в датском Ольборге призвал местных жителей отдать домашних животных на корм хищникам. Об этом сообщает Stern.

В зоопарке отметили, что речь идет о «здоровых животных, которые по каким-либо причинам датчанам нужно отдать».

«Смело отдавайте их нам. Таким образом, ничего не пропадает зря, и мы обеспечиваем естественное поведение, питание и благополучие наших хищников», — говорится в заявлении зоопарка.

Также там указали, что пытаются имитировать естественную пищевую цепочку хищников ради благополучия особей и профессиональной честности. В зоопарке заверили, что питомцы будут «бережно умерщвлены» обученным персоналом.

В качестве животных, которых можно отдать на съедение, значатся кролики, морские свинки и куры. Их прием будет осуществляться с 10:00 до 13:00. При этом жителей Ольборга призвали не усердствовать и в день от одного человека будут принимать не более четырех животных.