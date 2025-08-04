Журналистка рассказала, как Макрон просил Трампа «заткнуть» ее

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, опубликовавшая видеорасследование о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон в прошлом была мужчиной, рассказала, что Эммануэль Макрон просил главу США Дональда Трампа «заткнуть» ее. Деталями произошедшего она поделилась в беседе с коллегой Такером Карлсоном.

Оуэнс указала, что Макрон прилетел в Вашингтон для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, на этой встрече президент Франции попросил Трампа «заткнуть ее», чтобы она перестала говорить о Брижит.

«И это, на самом деле, заставляет меня оглянуться на историю. Знаете, нам все время говорят, что война закончилась по той или иной причине. Если Макрон отводит Трампа в сторону, чтобы попросить заткнуться эту журналистку из США во время того, как формально темой переговоров является обсуждение завершения конфликта между Украиной и Россией, то хоть что-нибудь из того, что нам рассказывают в учебниках истории, правда?» — задалась вопросом Оуэнс.

Ранее стало известно, что президент Франции подал иск против американской журналистки из-за ее расследования в отношении его жены. Документ состоит из 218 страниц, на которых Оуэнс обвиняется в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», главным из которых является утверждение о том, что Брижит родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.