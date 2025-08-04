Раскрыта вероятность развязывания Трампом большой войны

Жесткая интернет-перепалка между зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом не станет причиной для начала новой мировой войны. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный политолог Александр Перенджиев.

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По его словам, американская система власти просто не позволит президенту единолично развязать подобный конфликт.

"Третья мировая не сможет начаться из-за ссоры Медведева и Трампа", - сказал эксперт, отметив, что в Америке выстроена система, при которой у президента нет полномочий единолично принимать подобные решения.

Перенджиев также разъяснил, как следует воспринимать острую риторику Дмитрия Медведева. По его мнению, это осознанный и зеркальный ответ на агрессивные выпады со стороны западных политиков, включая самого Трампа. Таким образом, Медведев показал, что Россия может зеркально ответить на жесткие высказывания и западным политикам необходимо думать, прежде чем делать агрессивные заявления.

Ранее известный американский политолог Джон Миршаймер предостерег Россию от излишнего доверия к США, назвав их политику непредсказуемой.