Рютте обратился с призывом к странам НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал решение Нидерландов закупить у США оружие для Украины на €500 млн и призвал остальные страны альянса срочно последовать за Гаагой и сделать аналогичные заказы. Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой НАТО.

Рютте "приветствовал усилия Нидерландов по воплощению в жизнь инициативы" по закупке у США оружия на деньги стран ЕС и Канады для Украины.

"Я уже написал всем остальным странам НАТО, призвав их внести вклад в реализацию этой инициативы по распределению финансового бремени [поддержки Украины], и я ожидаю в скором времени аналогичных объявлений от других стран НАТО", - заявил Рютте.

Решение Гааги приветствовал и посол США при НАТО Мэттью Уитакер, который также подчеркнул, что "ожидает новых заказов" от стран НАТО в ближайшее время.

Пресс-служба НАТО напомнила, что речь идет о сделке, заключенной генсеком НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом 14 июля в Вашингтоне. В штаб-квартире НАТО отмечают, что эта программа "должна состоять из периодических поставок [американского оружия] примерно по €500 млн", оплачиваемых европейскими странами и Канадой.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что его страна первой в НАТО "поставит Украине пакет американских систем вооружений, включая комплектующие и ракеты Patriot, на €500 млн".