Bloomberg: страны Запада отходят от позиции США в вопросе Палестины

Франция намеревается признать Палестину государством уже осенью, а Великобритания и Канада допустили аналогичный шаг, что ставит их в противоречие с позицией США, пишет Bloomberg.

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В статье говорится, что такие действия стран «означали бы разрыв с их союзником США, который утверждает, что палестинцы могут достичь государственности только путём переговоров с Израилем».

Отмечается, что признание со стороны западных союзников США «служат дипломатической изоляции Израиля» и «имеют символическое значение для палестинцев».

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Канаду, что в случае, если она признает независимость Палестины, в процессе заключения торговой сделки Вашингтона и Оттавы возникнут проблемы.