Politico: ЕС достиг своего предела

Евросоюз, задуманный после Второй мировой войны, достиг своих пределов, и чтобы противостоять России ему нужно изменить своим основным принципам и стать альянсом. Об этом сообщает Politico.

По мнению издания, сегодняшний кризис ЕС является следствием неспособности Брюсселя адекватно отвечать современным вызовам.

«То, что мы наблюдаем, — это закат Европы, упадок союза, основанного на принципах мира и дипломатии, который больше не может эффективно реагировать. Сегодняшний кризис требует решительных действий — не сотрудничества и инкрементализма, направленных на предотвращение войны, а признания того, что война уже началась и пришло время сражаться», — говорится в тексте.

Авторы статьи считают, что экзистенциальными угрозами для ЕС являются государства, входящие «в глобальную сеть авторитаризма». В частности, в тексте приводятся Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

«Конфронтация является жизненно важной частью идеологии этих режимов. Часть их ДНК — это нападение и разрушение свободных, демократических рыночных экономик», — указывается в тексте.

По мнению авторов статьи, сегодня ЕС не способна противостоять им.

«До сих пор Европа не смогла дать эффективный ответ на угрозу со стороны России, потому что для этого требуется совершенно новая и смелая парадигма европейского управления. Принятие новых, более жестких мер является единственным шансом ЕС спасти мирный проект, который она так тщательно взращивает», — отмечается в тексте.

В частности, они должны включать в себя отказ от принципа единогласия, включение в союз Украины, Молдавии, Грузии и Армении, а также превращение в альянс, который будет «использовать все доступные средства для своей защиты», убеждены авторы статьи.