Украинский лидер Владимир Зеленский для завершения конфликта должен принять условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«‎Именно эти условия Киев должен принять. Они позволят Украине выжить», — написал он.

По его словам, в будущем условия для Украины будут значительно хуже.

Накануне глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сказал, что заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможной встрече президентов России и Украины выглядят как затягивание времени, поскольку в них нет никакой конкретики. Ермак подчеркнул, что Киев готов к встрече на уровне лидеров.

19 июня Песков заявил, что встреча Путина с Трампом и Зеленским возможна только после тщательной подготовки.

4 августа Песков еще раз обозначил позицию России по поводу встречи Путина с Зеленским. По его словам, российский лидер не исключает возможности встречи с Зеленским. Однако пресс-секретарь вновь подчеркнул, что она состоится только после длительной подготовки и диалога на уровне экспертов.