Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила с неожиданным обвинением союзников, заявив, что Запад использует финансовую удавку, чтобы установить тотальный контроль над Киевом.

В интервью британской газете Times она отметила, что под угрозой отказа в кредитах западные страны установили "неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами", а также банками, монополиями По ее словам, это "жестоко и несправедливо" и подрывает суверенитет Украины.

Она подчеркнула, что Украина «должна оплачивать помощь или кредиты своим суверенитетом».

Как отмечает издание, последней каплей для Тимошенко стало прямое вмешательство Запада в кадровую политику страны. Речь идет о назначении западных экспертов в комиссии, которые отбирают кандидатов на ключевые посты, включая судей Конституционного суда и руководство Государственного бюро расследований. По мнению экс-премьера, подобное внешнее управление было бы уместно в «Афганистане или Либерии», но никак не на Украине.

Помимо критики в адрес Запада, Тимошенко также обрушилась на действующую украинскую власть во главе с Владимиром Зеленским, обвинив ее в «слабости и некомпетентности». Примечательно, что ее заявление о потере суверенитета перекликается с недавними высказываниями президента России Владимира Путина, который также назвал полное отсутствие у Украины суверенитета унизительным.