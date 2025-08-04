В Германии построят «пит-стопы» на случай войны с Россией

Генерал-майор Андреас Хенне заявил, что Германия создает «пит-стопы» для военной техники на случай войны с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Focus online.

По словам Хенне, такие «пит-стопы» понадобятся для обслуживания военных колонн. Генерал также заявил, что после начала СВО в Европе изменилась ситуация с безопасностью. Это потребовало от НАТО разработать новую модель сил, согласно которой, члены альянса должны быть способны перебрасывать войска на северо-восточный фланг в кратчайшие сроки.

«Для тех сил, которые при необходимости будут переброшены на северо-восточный фланг, Германия — ключевой логистический узел. А для того чтобы все шло как по маслу, мы, так сказать, являемся смазочным материалом в лагере. Мы следим за тем, чтобы переброска союзников проходила гладко. Начиная с того, чтобы солдаты могли спать, есть и пить по пути на восток. Для этого у нас есть так называемые центры поддержки конвоев. Их можно назвать пит-стопом для военнослужащих», — заявил он.

Хенне также добавил, что если страны Европы будут сильны в сдерживании, то вероятность конфликта с Россией сильно уменьшится.

Ранее Хенне оценил вероятность нападения на НАТО.